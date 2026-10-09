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Aktüel Kıyma makinesinde maydanoz çekilir mi?
Aktüel

Kıyma makinesinde maydanoz çekilir mi?

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Kıyma makinesinde maydanoz çekilir mi?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Kıyma makinesinde maydanoz çekilir mi?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Okumayan veya okula devam etmeyen çocuklara yeni bir meslek kazandırmak amacıyla Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) açıldı.

Öğrenci haftada bir gün okula gidecek, diğer günlerde ise usta öğreticilerin nezaretinde işyerlerinde, belirli bir ücret karşılığında stajyer olarak çalışacaktı.

Ancak gerçek her zaman böyle olmadı.

 

Usta öğretici tarafından stajyer öğrencilere beceri eğitimi verilmesi gerekirken, çocuklar bazı işyerlerinde ucuz iş gücü olarak değerlendirilmekte. Getir-götür işlerinde, makine ve ekipman kullanımında çalıştırılmakta, hatta tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bile görevlendirilmektedir.

Oysa mevzuatta, bu stajyerlerin hangi işlerde ve hangi şartlarda çalıştırılabileceği belirtilmiştir.

Son günlerde stajyer kazaları oldukça fazladır.

Kıyma makinesinde maydanoz çeken bir stajyer, maydanozu eliyle itmeye çalışırken parmaklarını parçalamıştır. Benzer bir kazada ise bir stajyer, aşçıbaşının talimatıyla kıyma makinesinde sarımsak çekerken parmaklarından yaralanmıştır.

Stajyerler preslerde, plastik enjeksiyon makinelerinde, CNC tezgâhlarında ve daha birçok iş kolunda çalışırken uzuv kaybına uğramaktadır.

Kıyma makinesi, dikkat edilmediğinde yetişkin ve tecrübeli kişiler için bile ciddi bir tehlike oluşturmaktayken tecrübesiz ve bilgisiz kişilerin kullanımı için çok daha dikkatli olunması gerekmektedir.

Kıyma makinesinin hunisi yeterince derin olmalı, gerektiğinde uygun bir koruyucu kullanılmalı ve ürünün makineye güvenli bir şekilde itilmesini sağlayacak uygun bir takoz kullanılmalıdır.

 

Son bir yıl içinde meydana gelen stajyer kazalarında yüzün üzerinde öğrenci hayatını kaybetmiştir.

İşveren, koordinatör, usta öğretici ve iş güvenliği uzmanı, kendi görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelidir.

Her kişi ve kurum, kendi sorumluluğunu bilmeli ve mevzuata uygun şekilde hareket etmelidir.

Kalın sağlıcakla

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