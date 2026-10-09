  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı ABD'den İran'a darbe! Küresel gölge filo ağı bir bir çökertildi! Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı AK Partili Büyükgümüş’ten Yeni Parti’ye çağrı: Önce hırsızlıklarınızın hesabını verin sonra bu milletin yakasından düşün! Tetikçi medyanın iftirası elinde patladı! Hakikatleri bir bir açıklayan Bakan Bolat müfterilere hodri meydan dedi CHP’de kritik seçime 2 gün kala bir DEPREM daha! Ekrem Köse istifa etti Haraç kesilen işadamı ‘Ekosistem’i anlattı: Paramı vermek için 229 milyonumu aldılar! Trump, İran kararını duyurdu Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…
Dünya Bundan sonra ne olacak? İdamla ölmeyen mahkumdan haber var
Dünya

Bundan sonra ne olacak? İdamla ölmeyen mahkumdan haber var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bundan sonra ne olacak? İdamla ölmeyen mahkumdan haber var

ABD’nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül’de kendisine iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan idam mahkumu Christa Pike’ın sağlık durumunun iyileştiği bildirildi. Pike’ın yeniden yürümeye ve yemek yemeye başladığı belirtildi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül’de kendisine iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan idam mahkumu Christa Pike’ın sağlık durumunun iyileştiği bildirildi. Pike’ın yeniden yürümeye ve yemek yemeye başladığı belirtildi.

Pike'ın avukatları yaptıkları açıklamada, hastanede tedavisi süren mahkumun yardım alarak yürümeye başladığını ve ilk kez yemek yiyebildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Fiziksel iyileşmesi olağanüstü olsa da yaşadığı olayın uzun vadeli etkileri konusunda hala önemli sorular var. Christa, başarısız bir idam girişiminden kurtulmanın yol açtığı derin psikolojik travmayla başa çıkmaya çalışıyor. Buna, öleceğine inanmanın getirdiği dehşet, acı ve belirsizlik de dahil." ifadelerine yer verildi.

Tennessee Valisi Bill Lee'ye Pike'ın idam cezasını müebbet hapse çevirme çağrısı yapılan açıklamada, "(Pike) Başka bir idam girişimine daha maruz kalmamalı." görüşü paylaşıldı.

 

- Pike'ın başarısız infazı

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23