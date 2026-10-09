Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler ve merkezi ısıtma sistemleri devreye girerken, uzmanlardan milyonlarca haneye acil doğal gaz uyarısı geldi. Kademeli tarife sistemi kapsamında belirlenen aylık tüketim sınırlarının aşılması durumunda faturaların en az yüzde 50 daha kabarık geleceği açıklandı. Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, vatandaşların ve apartman yöneticilerinin sürpriz faturalarla karşılaşmamak için günlük tüketimlerini sıkı takip etmesi gerektiğini vurguladı.