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Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek

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Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler ve merkezi ısıtma sistemleri devreye girerken, uzmanlardan milyonlarca haneye acil doğal gaz uyarısı geldi. Kademeli tarife sistemi kapsamında belirlenen aylık tüketim sınırlarının aşılması durumunda faturaların en az yüzde 50 daha kabarık geleceği açıklandı. Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, vatandaşların ve apartman yöneticilerinin sürpriz faturalarla karşılaşmamak için günlük tüketimlerini sıkı takip etmesi gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler ve merkezi ısıtma sistemleri kademeli olarak devreye alınırken, uzmanlardan doğal gaz faturaları için acil bir uyarı geldi. Türkiye'nin nisan ayında geçiş yaptığı kademeli tarife sistemi kapsamında her il için aylık tüketim sınırları belirlenirken, bu sınırların aşılması durumunda hane ve apartman bütçelerini sarsacak yüksek faturalarla karşılaşılacağı belirtildi.

#2
Foto - Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek

Uygulama çerçevesinde konut abonelerinin tüketimleri Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrılıyor. BOTAŞ'ın belirlediği baz fiyatlar bin metreküp için Kademe-1'de 10 bin 625 TL, Kademe-2'de ise 18 bin TL olarak uygulanıyor. Vergiler ve sistem kullanım bedelleri eklendiğinde bu fark doğrudan yansıyor; örneğin Ankara'daki aboneler için Kademe-1'de metreküp başına 17,35 TL ödenirken, Kademe-2'ye geçildiğinde bu rakam 26,20 TL'ye tırmanıyor.

#3
Foto - Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek

Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, kış aylarının sert geçmesiyle birlikte çok sayıda abonenin üst kademeye geçerek yüklü faturalarla yüzleşebileceği konusunda uyardı. Vatandaşların ve apartman yöneticilerinin günlük tüketim limitlerini haftalık ve aylık olarak yakından takip etmesi gerektiğinin altını çizen Yardım, şu önerilerde bulundu: "Vatandaşın ve apartman yöneticisinin günlük tüketim limitini takip etmesi önemli. Buna göre tüketimlerini aylık ve haftalık ölçsün. Bu sınırı geçmesin. Yoksa çok yüksek bir fatura ile karşı karşıya kalabilirler. Tüketim limiti aşılıyorsa hemen ısınma alışkanlığı değiştirilmeli ve ev sıcaklığı bir iki derece düşürülmeli. Bazı günler çok az tüketim varsa o ay o kadar daha fazla gaz tüketebilir."

#4
Foto - Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek

Kademe-1 tarifesinde belirli bir devlet sübvansiyonu bulunduğunu, Kademe-2'de ise bu desteğin son derece sınırlı olduğunu hatırlatan uzmanlar, üst kademeden gaz tüketen abonelerin faturalarının en az yüzde 50 daha kabarık olacağını vurguluyor. Yetkililer, kış sezonu boyunca sürpriz faturalarla karşılaşmamak adına hem bireysel kombi kullanıcılarının hem de merkezi sistem yöneticilerinin tüketim grafiğini dikkatle izlemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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