Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek

Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, kış aylarının sert geçmesiyle birlikte çok sayıda abonenin üst kademeye geçerek yüklü faturalarla yüzleşebileceği konusunda uyardı. Vatandaşların ve apartman yöneticilerinin günlük tüketim limitlerini haftalık ve aylık olarak yakından takip etmesi gerektiğinin altını çizen Yardım, şu önerilerde bulundu: "Vatandaşın ve apartman yöneticisinin günlük tüketim limitini takip etmesi önemli. Buna göre tüketimlerini aylık ve haftalık ölçsün. Bu sınırı geçmesin. Yoksa çok yüksek bir fatura ile karşı karşıya kalabilirler. Tüketim limiti aşılıyorsa hemen ısınma alışkanlığı değiştirilmeli ve ev sıcaklığı bir iki derece düşürülmeli. Bazı günler çok az tüketim varsa o ay o kadar daha fazla gaz tüketebilir."