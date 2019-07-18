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Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu

ABD’nin Georgia eyaletinde kıyıda mahsur kalan yaklaşık 50 balina sahildekiler tarafından kurtarıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:54
Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu

ABD’nin Georgia eyaletinde kıyıda mahsur kalan yaklaşık 50 balina sahildekiler tarafından kurtarıldı.


Georgia eyaletindeki Saint Simons Adası’nda, yaklaşık 50 pilot balina kıyıya vurdu. O sırada sahilde bulunanlar balinaları kurtarmak için seferber oldu. Bir çok kişi kıyıya vuran balinaları elleriyle iterek tekrar kıyıdan uzaklaşarak yüzmelerini sağladı. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 3 balinanın kurtulamadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:54
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