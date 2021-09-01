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Gündem Kıyıköylü balıkçıların ağına sezonun ilk gününde istavrit takıldı
Gündem

Kıyıköylü balıkçıların ağına sezonun ilk gününde istavrit takıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, gün doğumu ile "Vira Bismillah" diyen balıkçıların yüzü, sezonun ilk gününde güldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 09:27:00 -
Kıyıköylü balıkçıların ağına sezonun ilk gününde istavrit takıldı

Kıyıköy açıklarında yaklaşık 100 ağ atan balıkçılar, ilk ağlarını çekmenin heyecanını yaşadı.

İlk ağda yaklaşık 40 kasa istavrit yakalandı.

Balıkçı Halil Kurt,yaptığı açıklamada, balıkçılık açısından denizdeki görünümün güzel olduğunu söyledi.

Atılan ilk ağlarla birlikte bol miktarda istavrit yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kurt, "Beklediğimizi aldık, Allah'a şükürler olsun. İlerleyen zamanda balık yoğunlaşacak. Ekim ve kasım arasında fırtınalara bağlı yoğunluk artar. Palamut biraz zayıf. Ama yine de Allah'ın dediği olur. Allah ne verirse onu yiyeceğiz. Bugün sarı kuyruk istavrit yakaladık." dedi.

Kurt, istavritin kilogramını 20 liradan satacaklarını sözlerine ekledi.

 

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