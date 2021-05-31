Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 Sürekli İşçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 19 Sürekli İşçi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 19 kişilik daimi işçi alınacak.
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.
Sözlü sınavda; adaylara yukarıda yer alan konu gruplarından sorular yöneltilecek olup, sınavda adayın kavrama, muhakeme yeteneği, ifade kabiliyeti, temsil, görünüm, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da değerlendirilecek.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ