Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 16 Deniz Trafik Operatörü alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

Sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.



- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)



- Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)



- Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınav puanı aritmetik ortalaması olacaktır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde Uzakyol Kaptan yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate alınacaktır. Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve Duyurular” (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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