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Kıyayısa FETÖ pazarlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki FETÖ pazarlığı, dün gerçekleştirilen toplantıya damga vurdu. Erdoğan’ın suçluların iadesi anlaşmasına bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak başta FETÖ’cüler olmak üzere teröristlerin iadesini istemesine, Merkel kaçamak cevaplarla karşılık vererek, neden teröristlerin kaçtığı ilk ülke olduklarını gözler önüne serdi!..

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:14
Kıyayısa FETÖ pazarlığı!

 yeniakit.com.tr  Teröristlerin ve hainlerin ilk sığınağı olan Almanya, kuklalarını Türkiye’den koruma konusunda ısrarcı!.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dünkü basın toplantısında, Türkiye’nin teröristlerin iadesi konusundaki tavrıyla, Almanya’nın piyonlarını koruma arzusu damga vurdu. Özellikle FETÖ konusunda kesin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı Merkel, “Daha fazla delile ihtiyacımız var” sözleriyle, FETÖ’cüleri koruma konusunda ısrarcı olduklarını gözler önüne serdi.

“FETÖ’yü PKK gibi göremeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinde eylem yapan, Türkiye karşıtı faaliyetler yürütüp propaganda büroları açan PKK’nın Almanya’da yasak olduğunu belirterek, “FETÖ konusunda Türkiye’nin tabi ki savlarını son derece ciddiye alıyoruz ama daha çok bilgiye ihtiyacımız var, nesnel bulguya ihtiyacımız var. Almanya'da da aranan kişiler var, ancak bazılarının burada olup olmadığından bile emin değiliz.” dedi.

Erdoğan’dan tokat gibi sözler

Binlerce PKK’lı ve FETÖ’cüyü himaye eden Almanya’yı eleştiren Erdoğan, Merkel’in yüzüne bakarak tokat gibi şu cevabı verdi:

Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya’da bulunuyor, dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka. FETÖ terör örgütünün yüzlerce mensubu (Almanya) buralarda bulunuyor.

PKK’nın terör örgütü olduğunu kabul edip beyan eden Almanya için bunu yapmaktan daha kolay bir şey olmaz. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Bu çerçevede suçluları yakalayıp teslim etmek ülkelerimizin huzuru için önem arzediyor.

14 bin FETÖ’cü Almanya’da

Anadolu Ajansı, Alman basınını kaynak gösterdiği Temmuz 2018'de yayımlanan bir haberde, Almanya'da FETÖ ile bağlantılı 14 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.

SETA: Bunun nedeni FETÖ’cülere kucak açılması

Hükümete yakın düşünce kuruluşu SETA da yine bu yıl içerisinde yayımladığı bir raporda, Almanya'yı Gülen Yapılanması için en önemli merkezlerden biri olarak tanımladı ve bunun nedenlerinden birinin “Berlin yönetiminin örgüt mensuplarına kucak açması” olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:14
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Angela Merkel
  3. FETÖ
  4. PKK
  5. Almanya
  6. Türkiye
  7. Suçluların iadesi

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