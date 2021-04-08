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Dünya

'Kıyamet silahı' ortaya çıktı! New York'u haritadan silebilir

Rusya'nın ABD sahillerinde tsunami oluşturabilecek olan kıyamet silahı olarak nitelendirilen Poseidon isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu'nda test etmeye başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 13:29:00 -
'Kıyamet silahı' ortaya çıktı! New York'u haritadan silebilir

Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde gizli bir şekilde yürüttüğü askeri faaliyetlerle ilgili Pentagon tarafından yapılan tespitler, geçtiğimiz günlerde Amerikan CNN televizyonu tarafından gündeme getirildi. Haberde, Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde yeni yeraltı tesisleri kurmaya başladığı vurgulandı. Kıyıya yakın buzullar arasında inşa edilen bu tesislerin, “Poseidon” projesi için hazırlandığı iddia edildi. Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu sayılıyor.

ABD kıyılarına rahatlıkla ulaşabilir

NATO standartlarına göre ‘Kanyon’ adı verilen bu torpido 10 kiloton gücünde nükleer başlık taşıyabiliyor. Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinden fırlatacağı bu torpidonun ABD kıyılarına rahatlıkla ulaşabileceği düşünülüyor. Nükleer patlamanın yaratacağı tsunami dalgasının New York gibi büyük bir şehri rahatlıkla sular altında bırakabileceği öngörülüyor.

Askeri gücün artması bekleniyor

20 metre uzunluğa, 1.8 metre genişliğe ve 100 ton ağırlığa sahip insansız sualtı aracının (İSA) saatte 200 km hıza ulaşabildiği tahmin ediliyor. Kuzey Kutbu bölgesine filo şeklinde MIG-31 avcı ve bombardıman uçaklarıyla Alaska kıyılarını dahi görebilecek erken uyarı radar istasyonları konuşlandıran Rusya’nın, önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgedeki askeri gücünü daha da arttırması bekleniyor.

Yeni gerilim

Kuzey Kutbu bölgesine kıyısı bulunan Rusya, Kanada, Norveç, Danimarka ve ABD arasında bölgedeki enerji rezervlerinden kaynaklanan hâkimiyet alanı tartışması söz konusu. Küresel ısınma ile buzulların erimesi sonucu bölgenin ticaret gemilerine açılması ihtimali de Rusya’nın konuya yaklaşımını etkileyen önemli bir ayrıntı. BM bünyesinde faaliyet yürüten “Uluslararası Deniz Yatağı İdaresi”ne göre Kuzey Kutbu bölgesine kıyısı bulanan ülkeler, kıyılarından itibaren 370 km’lik alanı kendi ekonomik çıkar bölgesi ilan edebiliyor.

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Yorumlar

saddi maddi

ELİNE SAĞLIK PUTİN
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