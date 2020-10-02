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Dünya 'Kıyamet Günü Uçakları' havalandı! 'Dünya üzerindeki herkesi öldürebilir'
Dünya

'Kıyamet Günü Uçakları' havalandı! 'Dünya üzerindeki herkesi öldürebilir'

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ABD'de 'Kıyamet günü uçakları' olarak adlandırılan E-6B Mercury'ler havalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:31:00 - 2020-10-02 14:36:58
'Kıyamet Günü Uçakları' havalandı! 'Dünya üzerindeki herkesi öldürebilir'

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Haberin açıklanmasından önce 'Kıyamet Günü Uçakları' olarak adlandırılan E-6B Mercury uçakları ülkenin her iki yakasından da havalandı.

Diğer ülkelere mesaj

ABD'ye ait deniz ve kara nükleer füzelerini ateşleme kabiliyetine sahip olan uçakların, başkanın hastalanması durumunda uygulanan standart güvenlik protokolü olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin konuşan ABD'li uzman Tim Hogan, uçakların havalanmasının denizaltından fırlatılan balistik füze ve kıtalararası balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip ülkelere mesaj niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

a

saçma
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EFE

BUYURSUN YOK ETSİNLER DÜNYAYI VE ÜZERİNDE YAŞAYAN İNSANLIĞI. SONRA NE OLACAK KENDİLERİ NE YAPACAK TEK BAŞLARINA DÜNYADA 
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