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Dünya Kıyamet günü uçağı için 13 milyar dolarlık sipariş verdiler
Dünya

Kıyamet günü uçağı için 13 milyar dolarlık sipariş verdiler

Yeniakit Publisher
2024-04-29 01:01:00 -
Kıyamet günü uçağı için 13 milyar dolarlık sipariş verdiler

ABD’li Sierra Nevada şirketi, ‘kıyamet günü uçağı’ üretimi için tam 13 milyar dolarlık bir sipariş aldı.

Edinilen bilgiye göre; ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı, Sierra Nevada Corp. şirketi ile nükleer bir savaş sırasında uçacak olan ve servisin eskiyen E-4B Nightwatch “kıyamet günü uçaklarının” yerini alacak uçaların tedariki için 13 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Şirket, E-4B’nin yerini alacak Survivable Airborne Operations Center (SAOC)’ı geliştirecek ve üretecek. Sözleşme kapsamında faaliyetlerin, 10 Temmuz 2036’ya kadar tamamlanması planlanıyor. ABD Hava Kuvvetleri, SAOC üzerinde hemen çalışmaya başlaması için Sierra Nevada’ya 59 milyon dolarlık araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme fonu tahsis etti.

Resmi olarak Ulusal Hava Operasyonları Merkezi (NAOC) olarak adlandırılan E-4B, bir nükleer savaş ya da yerdeki komuta kontrol merkezlerini yok eden diğer yıkıcı acil durumlarda ABD Başkanı’nın kuvvetleri yönlendirmesine olanak sağlamak üzere tasarlandı. ABD Hava Kuvvetleri’nin dört adet E-4’ü, 1970’lerden beri uçuyor ve hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşıyor.

Pentagon’un sözleşme duyurusunda, Sierra Nevada’nın SAOC geliştirme ve üretme sözleşmesinin mühendislik ve üretim geliştirme uçağı, üretim uçağı, ilgili yer sistemleri ve ara sözleşme desteğinin teslimatını kapsayacağı belirtildi. Şirket SAOC üzerindeki çalışmalarını Englewood, Colorado; Sparks, Nevada; Beavercreek, Ohio; ve Vandalia, Ohio’da gerçekleştirecek.

Hava Kuvvetleri, Sierra Nevada’nın SAOC’u ticari bir türev uçağın sertleştirilmiş ve modifiye edilmiş bir versiyonundan inşa edeceğini söyledi. Ayrıca modern güvenli iletişim ve planlama yeteneklerini de içerecek şekilde modüler bir açık sistem yaklaşımı kullanacak.
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SAOC’un yer destek sistemleri; hava mürettebatı, görev ekibi ve bakımcılar için eğitmenlerin yanı sıra yer destek ekipmanı, test ve idame sistemi entegrasyon laboratuvarları ve diğer sistemleri içerecek.

Kaynak: Defense News

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