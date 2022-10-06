Kıyafetten çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Metil alkolsüz ve metil alkol ile çamaşır suyu lekesine son!

Çamaşır suyu temizlik konusunda etkili yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ev temizliğinin yanı sıra otomatik makinelerde beyaz çamaşırların temizliği için de tercih sebebi. Özellikle fayans, klozet temizliğinde bölgeye bir miktar çamaşır suyu dökülerek fırçalandığında tüm mikroplar ve virüsler yok ediliyor fakat çamaşır suyu ile yapılan temizlik her ne kadar içinize sinse de giysilerinize damladığında renklerini solduruyor ve beyaz lekelere neden olabiliyor. Bu durum da belki de giymeye kıyamadığımız kıyafetleri ve sevdiğiniz ev tekstili ürünlerini kullanılamaz hale getirebiliyor. Peki, halı, pantolon ve giysiden çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? İşte cevabı…

Temizlik yaparken kıyafetlerimize çamaşır suyu sıçramıştır. Sevilen kıyafetlere gelen bu lekeler kıyafetlerimizi bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Kadınlar çamaşır suyu lekesinin çıkmayacağını düşünerek sevdikleri kıyafetleri çöpe atıyorlar veya temizlik kıyafeti haline getiriyorlar. Artık kıyafetlerdeki bu lekeyi çıkarmanın bir yolu var.

Renkli kıyafetteki çamaşır suyu lekesini çıkarmak için

Çamaşır suyu kumaşa değer değmez rengini değiştirir. Bu nedenle oluşan lekeyi çıkarmaya çalışmak imkansız olmasa da zordur. Koyu renk bir giysinin üzerinde birkaç küçük leke varsa, bu yöntemi deneyebilirsiniz. Berrak alkol (cin veya votka) ve bir top pamuğa ihtiyacınız olacak.

Top pamuğunuza biraz alkol sürün.

Hasarlı bölgeyi tutun ve alkole batırılmış top ile lekeyi ve çevresini ovalayın. Giysinin orijinal rengi ağartılmış alana yayılacaktır. Renk alana yayılana kadar sürmeye devam edin.

Soğuk suda iyice durulayın.

Büyük bir çamaşır suyu lekesi varsa, tüm giysiyi tamamen renklerden arındırabilirsiniz. Kumaşı tamamen çamaşır suyuna batırırsanız, tüm renklerden kurtulursunuz. Ancak çamaşır suyu durulamadan sonra bile etkisini sürdürür ve sonunda kumaşın çürümesine neden olur. Bu nedenle, hidrojen peroksit gibi ağartıcıyı nötralize edecek bir şey kullanmak gereklidir.

Beyaz kıyafetteki çamaşır suyu lekesini çıkarmak için

1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.

Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun. Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, ardından lekeli bölgeyi silin.

Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı sürekli olarak sürün. Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya dikkat edin.

Leke kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlamanız gerekir. Bunu yaparak, solüsyon ağartıcının kalıntılarını kaldıracak ve lekenin yoğunluğunu azaltmış olacaksınız.

Leke kalmadığında, sirkenin kokusunu ve kalıntılarını gidermek için çamaşırlarınızı düzenli olarak deterjanla yıkayın. Giysileri kurumaya bırakın veya kurutucunuza atın.

Yöntemler işe yaramadıysa,

Alkol ile rengi çamaşır suyunun değdiği alana yayabilirsiniz.

Tüm elbisenin rengini çamaşır suyu ile çıkarabilirsiniz.

Çamaşır kalemleri ile lekeli alanı boyayabilirsiniz.

Eski zamanlardaki gibi yama yapabilirsiniz.

Çamaşır suyu değen kıyafetlerinizi kumaş boyası ile boyayabilirsiniz. Kaynar suyun içerisine kumaş boyasını koyun daha sonra iyice karıştırıp lekeli kıyafetinizi bu suya bastırın. İyice bekletip durulayıp kurumaya bırakın. Leke kapanmış olacaktır.

Metil alkol nelerde bulunur?

Metil alkol (metanol) odun talasının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır.

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkarılır? Metil alkolsüz çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Metil alkolsüz çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

Metil Alkol

Çamaşır suyu lekesi nasıl giderilir konusuna değindiğimiz bu yazımızda, sağlığınızın her şeyden daha mühim olduğunu hatırlatmak isteriz. O nedenle önerdiğimiz metil alkolü kullanırken çok dikkatli olmanız ve çocuklardan uzak bir alanda uygulama yapmanız önerilir. Çünkü, metil alkol kokusu insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Kıyafetlere uygulama yaparken maske kullanmanız ve eldiven giymeniz tavsiye edilir.

KURU TEMİZLEME ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ ÇIKARIR MI?

Çamaşır suyu lekelerinizi çıkarmada kuru temizleme işleminin bir yararı yoktur. Çünkü kuru temizlemenin görevi, giysilerdeki doku hasarı ve renk kayıplarını önlemektir. Kıyafetlerinizin zarar görmeden ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlamak için kıyafetlerinizi kuru temizlemeye gönderebilirsiniz.

Şimdi metil alkol kullanarak çamaşır suyu lekesini kumaşlardan giderelim:

Çeşitli renklerdeki ve siyah pantolondan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar sorunuz burada çözüme kavuşuyor.

Bir kap içine çok az miktarda metil alkol doldurun. Bu aşamada maske ve eldiven kullanmayı sakın unutmayın.

Çamaşır lekesi olmuş kıyafeti düz bir zemin üzerine serin.

Pamuk yardımıyla metil alkolü alın ve çamaşır lekesi olan bölgeye pamuğu sürün.

Tüm lekeli yüzeye metil alkol sürdükten sonra 1 gece beklemesini sağlayın.

Verilen süre geçtiğinde, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın.

Bu yöntem sayesinde en sevdiğiniz kıyafetlerinizi çamaşır suyu lekesinden kurtarmış olacaksınız.

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