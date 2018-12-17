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Kıyafetteki slime lekesi nasıl çıkar?

Slime lekesi nasıl çıkar? İşte slime lekesini çıkarmanın püf noktaları…

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:48
Kıyafetteki slime lekesi nasıl çıkar?

GİYSİNİZ SLİME OLURSA NASIL ÇIKARMAK GEREKİYOR?

Kıyafetlerinize yapışmış slime üzerine az miktarda sirke dökün. Lekelenen alan tamamen sirke sürmek için çömert davranın. Bu işlemi lavabo veya bir leğen içinde yapmak daha doğru olacaktır.
Burada önemli olan lekeye olabildiğince çabuk müdahale etmektir. Leke ne kadar kurursa çıkması da o kadar zor olacaktır.

İPUCU : Bir buz küpü slime çıkarılmasına yardımcı olabilir. Sirkeyi kullanmadan önce buzu lekenin üzerine gezdirin. slime parçaları donar ve çıkarılması daha kolay olur.

Lekenin üzerine sirke sürdükten sonra bir fırça yardımıyla fırçalayın. Sirkenin asiditesi slime’i çözecektir.
Lekenin fazlalığına bağlı olarak daha fazla sirke eklemeniz gerekebilir.
Daha sert lekeler için, sirkeyi fırçalamaya başlamadan önce 3 ila 5 dakika ıslanmasına izin verin.
Fırçalama fırçanız yoksa, eski bir diş fırçası veya bez kullanın.

Lekeyi iyice çıktıktan sonra, lavabonun içinde sirkeyi durulayın. Durulama sırasında elinizle lekeyi kontrol edin.
Kaçırdığınız bir noktayı fark ederseniz, sirke ovma işlemini tekrarlayın ve tekrar durulayın.
Halen slime kalıntıları varsa temizlemek için bulaşık deterjanından yardım alabilirsiniz. Özellikle yapışkanlığı gidermek için bir kaç damla bulaşık deterjanı yeterli olacaktır.
Giysiyi etiketindeki talimatlarına göre yıkayın. Kıyafetleriniz makinede yıkanabilirse, yıkayıcıya atın. Kuru temizleme gerekiyorsa, kuru temizleyicilere götürün ve eğer el yıkanması gerekiyorsa elde yıkayın.
Sadece küçük bir alan leke olduysa ve giysiyi hemen giymek istiyorsanız kurutmak için temiz bir havlu kullanın.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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