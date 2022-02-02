Kıyafetlerinizi uzun süre kullanmanıza yardımcı olacak tüyolar ve ömrünü uzatmak için bilmeniz gerekenler

Çok severek ve yüksek meblağlar ödeyerek aldığınız kıyafetlerinizi uzun süre kullanabilmek için bazı hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Satın aldığınız kıyafetleri yıkarken ve ütülerken yapacağınız hatalar, o çok sevdiğiniz giysilerin kullanım ömrünü kısaltabiliyor. Üstelik sadece temizleme aşamasında yapılan yanlışlıklar değil, giysilerinizi muhafaza ettiğiniz yer bile onların hızlıca eskiyip kötü bir görünüm kazanmasına neden oluyor.

Kıyafetlerinizi uzun süre kullanmanıza yardımcı olacak tüyolar

Öncelikle kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde yıkarken renk ayrımını iyi yapmalısınız. Beyazları sadece beyazlarla, renklileri sadece renklilerle, siyahları da yalnız siyah çamaşırlarla birlikte yıkarsanız kıyafetlerin renklerini korur, ömrünü uzatmış olursunuz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta da renk koruyucu deterjanlar kullanmak olmalı. Siyah ve renkli kıyafetlerinizin renklerini korumak ve solmasını önleyebilmek için uygun deterjanları tercih etmelisiniz.

Kıyafetler nasıl yıkanmalı?

Kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde yıkamadan önce ters çevirerek yıkamak, kıyafetlerin ömrünü uzatmak ve renklerinin solmasının önüne geçmek için oldukça etkili bir yöntem. Pantolon gibi fermuar içeren kıyafetlerinizi yıkamadan önce fermuarlarını mutlaka kapatın.

Pullarınız dökülmesi

Eğer payetli ve pullu kıyafetleriniz varsa bunları olduğu gibi çamaşır makinesine atmayın. Pullar çamaşır makinesinin içindeki hengamede kendisini bırakabilir. Hem giysiniz hem de makineniz zarar görebilir. Onun yerine önce pulların olduğu tarafı ters çevirin. Daha sonra da bir çamaşır yıkama filesine koyarak makineye atın. Böylece payetleriniz dökülmez ve parıl parıl parlamaya devam edersiniz.

Deri kıyafetlerinizi sakının

Deri kıyafetler çok kolay deforme olabilir. Deri ceketlerinizi mutlaka tahta askılara asın. Fermuarı kapalı ve kendi formunu bozmayacak şekilde saklamanızı öneririz.

Kıyafetlerin etiketlerini inceleyin

Kıyafetlerinizin etiketlerinde yıkama ve ütülemeyle ilgili talimatlar bulunur. Kıyafetinizin çamaşır makinesinde kaç derecede yıkanacağını, kaç devirde sıkma işlemi yapılabileceğini ya da kuru temizleme yapılması gerekip gerekmediğini, kurutma makinesinde kurutulup kurutulmayacağını bu etiketleri inceleyerek öğrenebilirsiniz. Talimatlara uygun yıkamak ve kurutmak, kıyafetlerin ömrünü uzatır.