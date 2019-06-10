Kıyafetlere sıçrayan yağ lekesi nasıl çıkar?

Yağ lekesini çıkarmanın birçok şekli var. Fakat kıyafetlerin kumaşları farklı olduğu için, her kumaş için her uygulama doğru olmayabilir. Bu sebeple, kumaşlara göre temizleme yapmak için bazı durumlara dikkat etmek gerekir.

Yağ lekesini çıkarmak için uygulanan yöntemler

- Açık renkli kıyafetler: Kokusuz ve boyasız bulaşık deterjanıyla temizlenebilir.

- Yemek yağı sıçramış her tür kıyafet: Yağ çözücü -limon, karbonat özlü olmayan- sıkıp bekleterek durulayabilirsiniz.

- Sentetik kumaşlar: Eter döküp bekletmeden yıkayabilirsiniz.

- İpekli kıyafetler: Amonyak dökerek temizleyebilirsiniz.

- Kadife kıyafetler: Soğan ile bir süre ovup durulamanız yeterli olacaktır.

- Yağ üzerinize sıçrar sıçramaz; tuz serpip ovalayabilir, ya da pudra döküp ütüleyip temizleyebilirsiniz.

- Motor yağı gibi sert bir kumaş içinse; vazelinle yumuşatabilir ya da bıçakla kumaşa zarar vermeden kazıyabilirsiniz.