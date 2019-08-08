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Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan güç birliği

Kıvanç Tekstil’in Adana’daki tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden üreteceği çevre dostu kumaşlar, hem gezegenin sürdürülebilirliğine hem de Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak- Yapılan anlaşma ile Kıvanç Tekstil, yıllık 90 milyar dolar ciroya sahip Reliance firmasının "Recron GreenGold" elyaflarının Türkiye’deki tek distribütörü oldu- Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç:- "Bugün Reliance ile kurduğumuz iş birliği ile geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız"- Reliance Industries Limited Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma:- "Kıvanç ve Reliance ortaklığının sürdürülebilir moda için mükemmel bir temel oluşturacağına inanıyoruz"

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan güç birliği

İSTANBUL (AA) - Kıvanç Tekstil, merkezi Hindistan'da bulunan, dünyanın "en büyük" entegre polyester elyaf üreticisi Reliance Industries Limited (RIL) ile güçlerini birleştirdi.

İki şirketin iş birliği için düzenlenen etkinlikte, Kıvanç Tekstil, global karbon emisyonunun yüzde 10’undan sorumlu moda endüstrisinde öncü olmak ve çevre dostu yüksek performanslı ürünler üretmek amacıyla küresel bir iş birliğine imza attı.

Yapılan anlaşma ile Kıvanç Tekstil, yıllık 90 milyar dolar ciroya sahip Reliance firmasının "Recron GreenGold" elyaflarının Türkiye’deki tek distribütörü oldu.

Kıvanç Tekstil, böylece tüm müşterilerinin sürdürülebilir özellikli elyaf ve ipliklere daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Firma, aynı zamanda Adana’daki entegre dokuma kumaş üretim tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden "R|Elan GreenGold" iplik ve kumaş üretme imkanına kavuşacak.

İş birliği ile karbon ayak izi yüzde 30 azaltılıyor, üretimde kullanılan suyun yüzde 90’ı ise dönüştürülüyor. Zararlı gübre ve zirai ilaç kullanımı da azaltılarak, üstün beyazlık, renk çeşitliliği, boya garantisi ve dayanıklılık sunuluyor.


- "Sürdürülebilir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardanız"


Etkinlikte konuşan Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, iş birliği ile dünyada giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılayacaklarını, tüm uluslararası markalara ve üreticilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümleri sunacaklarını söyledi.

Kıvanç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıvanç'ın üretim mükemmelliği, yüksek kaliteli GreenGold elyafları ve Reliance'ın teknik ekibinin katkıları ile desteklenecek ve en iyi kalitede sürdürebilir kumaşlar üretilecektir. Dünyanın bugün gündemine aldığı sürdürülebilir tekstil ürünlerinin üretimini, biz 60 yıl önce rahmetli babamla birlikte gerçekleştirdik. Daha o yıllardan başlayan serüvenimizde pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardan biriyiz. Bugün de Reliance ile kurduğumuz iş birliği ile bunu bir adım öteye taşıyarak, geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız."

İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonu ile yola çıktıklarını aktaran Kıvanç, "Yenilikçiliğimiz ve kalitemizle, dünya modasına yön veren markaların ilk tercihi olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için üretimin her aşamasında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşımlarımızdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Tekstilden kaynaklı karbon ayak izi yıllık 1,2 milyar ton civarında"


RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma da tekstilden kaynaklı karbon ayak izinin yıllık 1,2 milyar ton civarında olduğunu belirterek, "Bu miktar tüm uluslararası uçuşlarının ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplam miktardan fazla." diye konuştu.

Bu nedenle artık moda endüstrisinin yönünü değiştirmesi ve sürdürülebilir modanın trend olması gerektiğini kaydeden Sharma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada da zaten çevre dostu ürünlere talep giderek artıyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tekstil ürünleri daha düşük emisyona sahip olduğundan, biz de dünyanın en büyük entegre polyester üreticisi olarak 2014’de sıfır karbon hedefiyle yola çıktık. Fabrika 2.0 olarak tanımladığımız, müşteri odaklı R|Elan markamızla sürdürülebilir modayı mümkün kılıyoruz. GreenGold kumaşımızın üretiminde de karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor, kullanılan suyun yüzde 90’ını geri dönüştürüyoruz. Kıvanç ve Reliance ortaklığının sürdürülebilir moda için mükemmel bir temel oluşturacağına inanıyoruz."

Sharma, Kıvanç Tekstil'in, Türk tekstil sektörünün 13. büyük ihracatçı firması olduğuna işaret ederek, "Avrupa ve Amerika giyim sektörüne hitap eden çok başarılı bir üretici. Bizim de Reliance olarak polyester sektöründeki 40 yıllık tecrübemiz önemli bir avantaj sağlayacak. Global markalar için birlikte güven sağlayacağız." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
  1. Kıvanç Tekstil
  2. RELIANCE

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