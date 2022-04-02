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Gündem Kıvanç Tatlıtuğ'dan Devlet Bahçeli'yi sevindirecek hamle
Gündem

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Devlet Bahçeli'yi sevindirecek hamle

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer'in, çocuklarına koyacağı isimle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 15:15:00 -
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Devlet Bahçeli'yi sevindirecek hamle

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer'in, çocuklarına koyacağı isimle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bu ay sonu bebek bekleyen çiftin, çocuklarına “Kurt” ismini vereceği öne sürüldü.

Tatlıtuğ’un, 2014 yılında oynadığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinden esinlendiği belirtilirken, sosyal medyada, MHP'nin sembolüne gönderme yapılarak "Bu isim Devlet Bahçeli'yi çok sevindirecek" yorumları yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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