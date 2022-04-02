Kıvanç Tatlıtuğ'dan Devlet Bahçeli'yi sevindirecek hamle
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer'in, çocuklarına koyacağı isimle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer'in, çocuklarına koyacağı isimle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bu ay sonu bebek bekleyen çiftin, çocuklarına “Kurt” ismini vereceği öne sürüldü.
Tatlıtuğ’un, 2014 yılında oynadığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinden esinlendiği belirtilirken, sosyal medyada, MHP'nin sembolüne gönderme yapılarak "Bu isim Devlet Bahçeli'yi çok sevindirecek" yorumları yapıldı.