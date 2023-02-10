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Gündem Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem açıklaması "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı"
Gündem

Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem açıklaması "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı"

Kıvanç Tatlıtuğ depremzedeler için 200 bin TL'lik bir bağışta bulunmuş ve lojistik destek sağlamıştı. Yaşadığı duyguyu ilk kez paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 10:22:00 -
Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem açıklaması "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından ünlü isimlerden depremzedelere yardım çalışmaları gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği üzerinden deprem bölgeleri için 200 bin TL'lik bağış yapmış ve lojistik destek sağlamıştı.

"KALBİM HİÇ BU KADAR AĞRIMADI"

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, TV100'e yaptığı açıklamada, duyduğu acıyı anlattı.

Tatlıtuğ'un açıklamasında, "Zaman iyice daraldı. Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" ifadelerine yer verdi.

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