Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem açıklaması "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından ünlü isimlerden depremzedelere yardım çalışmaları gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği üzerinden deprem bölgeleri için 200 bin TL'lik bağış yapmış ve lojistik destek sağlamıştı.

"KALBİM HİÇ BU KADAR AĞRIMADI"

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, TV100'e yaptığı açıklamada, duyduğu acıyı anlattı.

Tatlıtuğ'un açıklamasında, "Zaman iyice daraldı. Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" ifadelerine yer verdi.