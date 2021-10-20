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Dünya Kıtlık Korkusu Fransa'da manşetlere taşındı! 'Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı?'
Dünya

Kıtlık Korkusu Fransa'da manşetlere taşındı! 'Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı?'

Fransa'da yaşanan kıtlık endişesi ülkede gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Fransız gazete Liberation'ın "Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı? Ya market rafları kıtlığı?" dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 22:12:00 -
Kıtlık Korkusu Fransa'da manşetlere taşındı! 'Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı?'

Fransa'da halk, koronavirüs salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusu yaşıyor.

Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.

Kıtlık ülke gündemi oldu

Le Figaro ve Liberation gazeteleri, ülkedeki kıtlık korkusunu manşetlerine taşıdı. En çarpıcı başlığı Liberation attı.

Liberation: Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı?

"Tedarik zinciri kırılıyor" diyen Liberation gazeteci, "Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı? Ya market rafları kıtlığı?" ifadeleriyle dikkat çekti.

Le Figaro: Hükümet verilen sözleri yerine getirmedi

Le Figaro gazetesi ise manşetinde "Hükümet verilen sözleri yerine getirmedi, alım gücü mücadelesi veren halk fakirleşiyor." başlığını kullandı.

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