KİT’lerden 2,4 milyar TL temettü bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Maliyesi Raporu’na göre, kamu işletmeleri, Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Bu işletmeler, gerek tekel konumda olduğu gerekse özel kesimle rekabette bulunduğu sektörlerde belirleyici roller üstleniyor. Kamu işletmelerinin rekabet kabiliyetlerinin iyileştirilmesi, operasyonel yeterlilikleri ile maliyet etkinliklerinin artırılması, kamu maliyesine olabilecek risklerinin azaltılması, şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin daha da güçlendirilmesi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için büyük önem arz ediyor. KİT’lerle merkezi yönetim bütçesi arasındaki ilişkiye bakıldığında, bu yıl söz konusu teşebbüsler için 20,4 milyar lira sermaye ödeneği öngörülürken, 2020 yılına göre ödenekteki artışın temel kaynağını TCDD’nin artan yatırım kalemi kaynaklı ilave finansman ihtiyacı oluşturuyor. Merkezi yönetim bütçesinden teşebbüslere yapılan aktarımların yanı sıra, bu teşebbüslerden merkezi yönetim bütçesine temettü ve hasılat payı adı altında katkı sağlanıyor. 2020 yılında KİT’lerden 1,9 milyar lira temettü tahsil edilirken, söz konusu tutarın bu yıl 2,4 milyar lira düzeyinde olması bekleniyor. Hasılat payı gelirlerinde ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş görülürken bunun gerekçesini hasılat payı ödemesi yapan teşebbüslerin işletme gelirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemli ölçüde azalması oluşturdu. Geçen yıl KİT’ler 1 milyar 25 milyon lira hasılat payı ile merkezi yönetim bütçesine gelir sağlarken, bu yıl söz konusu katkının 742 milyon liraya gerileyeceği tahmin ediliyor.