KİT taşerona kadro verilecek mi ne zaman verilecek? KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçmesine yönelik son dakika gelişme 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na bakıldığında Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronların kadro alınması öngörüldü. KİT taşeron son dakika kadroya geçecek mi? Bazı taşeron işçilerin kadroya alınmasından sonra şimdi de gözler KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmasında. Taşeron işçilerin ikramiye ücretleri ne kadar oldu?

31 Mart 2019 yerel seçimlerin bitmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. KİT'lerde çalışan ve taşeron kadro sürecinden faydalanamayan taşeron işçiler de meclisin açılmasının ardından kendilerine müjdeli haber verilmesini bekliyor. Diğer kamu işçilerinin aldığı kadrodan mahrum olduklarını belirten KİT'lerdeki taşeron işçiler, eşitlik ve adalet istediklerini belirtiyor.

KİT’lerde çalışan taşerona kadro verilecek mi?

Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyeci olacak. KİT'lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT'lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre, içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak. Düzenleme, KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.

Taşeron son dakika kadro

Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT'ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.

KİT’lerdeki taşeron işçiler kadroya nasıl alınacak?

Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: "KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

KİT’lerde çalışan taşeron işçinin kadroya geçme şartı nedir?

KİT işçilerine yapılacak sınav, daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslarla aynı olacak. Kararda ayrıca yeni alınacak personelle ilgili bazı yenilikler sıralandı. Buna göre; 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel atanabilecek. 2019'da emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. İlaveten atanacak personel sayısı, 2018'de ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Taşeron işçilerin ikramiye ücretleri ne kadar oldu?

Kadroya alınan binlerce taşeron işçiye çifte müjde geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu kurumlarına gönderdiği talimatla birlikte taşeron işçilerin kıdem tazminatlarında ve maaşlarında artış oldu. İkramiye ücretleri de yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Çalışanların bin 800 lira olan maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilirken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zamla birlikte 2 bin 100 lira oldu. Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu.