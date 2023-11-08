Kitapyurdu utanmadan sıkılmadan Siyonist Harari'yi savundu!

Siyonist İsrail'in yaptığı katliamlar destek veren Yahudi yazar Yuval Noah Harari'nin kitaplarını 'kampanyalı ürün' olarak sunan kitap satış sitesi Kitapyurdu, gelen tepkilere kayıtsız kalarak kampanyanın devam edeceğini açıkladı.

Kasım ayı için seçtiği yazarlar arasında Türkiye'de de “Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens” adlı kitabıyla "çok satan yazarlar" arasında gösterilen Harari'yi gösteren Kitapyurdu'na büyük tepki var.

"İsrail'in demokratik değerleri korumak için Hamas'ı yok etmesi gerek" diyen Siyonist İsrail destekçisi Harari, masumların ölümü hakkında da hiçbir açıklamada bulunmadı.

KİTAPYURDU'NDAN PİŞKİN AÇIKLAMA

Cuma gününden itibaren gelen büyük tepkilere sessiz kalan Kitapyurdu, bugün yaptığı açıklama ile insanlarla adeta alay etti.

“…Harari’nin kitabı son yıllarda Türkiye’de 1 milyondan fazla sattı" diyerek gözlerinin para hırsına bürüdüğünü ve ahlâki çizgilerinin olmadığını ifşa eden Kitapyurdu, takipçilerine "Harari'nin söylediklerini daha iyi araştırın" diyerek de pişkince 'tavsiyede' bulundu.

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"YA BEN YA HARARİ" DİYEN YAZARI LİSTEDEN ÇIKARDILAR

Kitapyurdu’nun ‘Ayın Yazarları’ listesine eklediği siyonist yazarla aynı listede bulunan ilahiyatçı Yavuz Köktaş, yetkililere mesaj göndererek ‘ya beni çıkarın ya da onu çıkarın’ dedi. Kitapyurdu, siyonist yazarı listede tutarak Yavuz Köksal’ı çıkardı.

BOYKOT BAŞLADI

Kitapyurdu'nun bu açıklaması sonrası birçok yayınevi kitaplarını artık bu platformda satmayacaklarını açıkladı. Ayrıca sosyal medyada Kitapyurdu'ndan alışveriş yapılmaması çağrısı yapıldı.

İKİNCİ AÇIKLAMADA DA SİYONİST DESTEKÇİSİ HARARİ'YE TEK LAF EDİLMEDİ

Kitapyurdu geç saatlerde ilk yaptığı açıklamayı yayından kaldırdı ve yeni bir açıklama yayınladı. Bu açıklamasında da Siyonist İsrail destekçisi Harari'ye tek söz etmeden ve 2014 yılında Netanyahu'ya karşı olduklarını söyleyerek "kasım ayına özel" 'kampanyalı ürün' uygulamasının yapılmayacağı ifade edildi.