  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail ne yapmak istiyor?

Hadi bi sor ben neden çekilmedim? Koltuğunu kaybettikten sonra ilk kez konuştu

Ne gram altın ne çeyrek altın! Kuyumcular en çok para kazandıran altını açıkladı: Kimse bilmiyor ama...

Türkiye'den ATAK helikopter alan ülke bu kez gözünü Bayraktar TB2'lere dikti

Milyonların merakla beklediği haber: Asgari ücret ve özel sektör ne kadar zam alacak? İşte tahminler...

Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf

Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

İşleri güçleri fitne fücur! Gözaltına alındı

CHP yönetimi 3'e bölündü! İmamoğlu, PM'nin yüzde 25'ini ele geçirdi

Koç Holding'e Güney Kore'den çok kötü haber
Aktüel Kitapyurdu utanmadan sıkılmadan Siyonist Harari'yi savundu!
Aktüel

Kitapyurdu utanmadan sıkılmadan Siyonist Harari'yi savundu!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 11:01:00 -
Kitapyurdu utanmadan sıkılmadan Siyonist Harari'yi savundu!

Siyonist İsrail'in yaptığı katliamlar destek veren Yahudi yazar Yuval Noah Harari'nin kitaplarını 'kampanyalı ürün' olarak sunan kitap satış sitesi Kitapyurdu, gelen tepkilere kayıtsız kalarak kampanyanın devam edeceğini açıkladı.

Siyonist İsrail'in yaptığı katliamlar destek veren Yahudi yazar Yuval Noah Harari'nin kitaplarını 'kampanyalı ürün' olarak sunan kitap satış sitesi Kitapyurdu, gelen tepkilere kayıtsız kalarak kampanyanın devam edeceğini açıkladı.

Kasım ayı için seçtiği yazarlar arasında Türkiye'de de “Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens” adlı kitabıyla "çok satan yazarlar" arasında gösterilen Harari'yi gösteren Kitapyurdu'na büyük tepki var.

"İsrail'in demokratik değerleri korumak için Hamas'ı yok etmesi gerek" diyen Siyonist İsrail destekçisi Harari, masumların ölümü hakkında da hiçbir açıklamada bulunmadı.

KİTAPYURDU'NDAN PİŞKİN AÇIKLAMA

Cuma gününden itibaren gelen büyük tepkilere sessiz kalan Kitapyurdu, bugün yaptığı açıklama ile insanlarla adeta alay etti.

“…Harari’nin kitabı son yıllarda Türkiye’de 1 milyondan fazla sattı" diyerek gözlerinin para hırsına bürüdüğünü ve ahlâki çizgilerinin olmadığını ifşa eden Kitapyurdu, takipçilerine "Harari'nin söylediklerini daha iyi araştırın" diyerek de pişkince 'tavsiyede' bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"YA BEN YA HARARİ" DİYEN YAZARI LİSTEDEN ÇIKARDILAR

Kitapyurdu’nun ‘Ayın Yazarları’ listesine eklediği siyonist yazarla aynı listede bulunan ilahiyatçı Yavuz Köktaş, yetkililere mesaj göndererek ‘ya beni çıkarın ya da onu çıkarın’ dedi. Kitapyurdu, siyonist yazarı listede tutarak Yavuz Köksal’ı çıkardı.

BOYKOT BAŞLADI

Kitapyurdu'nun bu açıklaması sonrası birçok yayınevi kitaplarını artık bu platformda satmayacaklarını açıkladı. Ayrıca sosyal medyada Kitapyurdu'ndan alışveriş yapılmaması çağrısı yapıldı.

İKİNCİ AÇIKLAMADA DA SİYONİST DESTEKÇİSİ HARARİ'YE TEK LAF EDİLMEDİ

Kitapyurdu geç saatlerde ilk yaptığı açıklamayı yayından kaldırdı ve yeni bir açıklama yayınladı. Bu açıklamasında da Siyonist İsrail destekçisi Harari'ye tek söz etmeden ve 2014 yılında Netanyahu'ya karşı olduklarını söyleyerek "kasım ayına özel" 'kampanyalı ürün' uygulamasının yapılmayacağı ifade edildi.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sızıntı

Siyonistler her ülkede köşebaşlarını tutmuş ki.. böyle azgın davranıyor.

yusuf can

kitapyurdu degil israil ....ya.......yudu
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23