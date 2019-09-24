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Kitapseverler Sancaktepe’de buluşuyor

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Sancaktepe Kitap Fuarında kitapseverler ile yazar ve şairler buluştu. Samandıra Meydan’da gerçekleşen ve şölen havasında geçen fuarda 100’ü aşkın yayınevi stant açtı.

24 Eylül 2019 Salı 12:58
Kitapseverler Sancaktepe’de buluşuyor

 A. Enes Boyacı 

Sancaktepe Mehter Takımının gösterisi ile başlayan Fuarın açılışına Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Serkan Bayram, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bilgi paylaştıkça çoğalır

Kitapları sevdirmek, kitap okuma bilincini yerleştirmek, kitapseverleri yazar, şair ve yayınevleri ile buluşturmak amacıyla düzenlenen kitap fuarında ziyaretçiler; okul kitapları, test kitapları, çocuk kitapları, edebiyat, bilim, sanat ve fikir kitapları olmak üzere her yaşa ve her tarza hitap eden kitap ve yayına ulaştı. Kitap fuarlarının bilgi paylaşımı için etkin yollardan biri olduğunu belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma DöğücüKitap demek, bilgi demektir. Ve bilgi, paylaştıkça çoğalır’’ dedi ve şu mesajları verdi:

Velilere seslendi

’’Sancaktepe Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize büyük önem verdiğimizin her fırsatta altını çiziyoruz. Zengin kültür dünyamızı tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz ve onların geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü gelecek bilgiyle hazırlanır. Kitap fuarları da bilgi paylaşımı için en etkin yoldur. İşte bu yüzden Sancaktepe’de kitap fuarı düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023-2053 ve 2071 hedefi doğrultusunda bize düşen görev yavrularımızı geleceğe fikri ve bedensel olarak en donanımlı şekilde hazırlayabilmek, geleceğin ruhunu bugünden hazırlamaktır.’’

Haftasonuna kadar açık

Fuar vesilesiyle fikir dünyamızın değerli isimlerini ilçelerinde ağırladıklarını dile getiren Döğücü, yaşamın tüm renklerini birlikte kucaklamak, hayatın tüm güzelliklerini doya doya yaşamak için tüm kitapseverleri bu kültür şöleninde buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. 29 Eylül Pazar günü sona erecek olan Kitap Fuarı’nı kitapseverler 10 gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret etme fırsatı bulabilecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:58
  1. Sancaktepe Mehter Takımı
  2. Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü
  3. AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan
  4. Serkan Bayram
  5. Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu
  6. AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir
  7. Kitap fuarları
  8. okul kitapları
  9. test kitapları
  10. çocuk kitapları
  11. edebiyat
  12. bilim
  13. sanat ve fikir kitapları

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