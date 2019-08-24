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Kitap yasağı mahkemeye taşındı

Mustafa Kemal'e hakaret iddiasıyla Put Adam hakkında verilen yasaklama kararı mahkemeye taşındı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:44
Kitap yasağı mahkemeye taşındı

Yakın tarihe ilişkin önemli simaların hatıralarından alıntılarla oluşturulan ve Necip Fazıl’a ait olduğu öne sürülen Put Adam isimli kitap hakkında verilen yasaklama kararı mahkemeye taşındı. Nutuk’tan da birçok alıntının yapıldığı Put Adam’ın Mustafa Kemal’e hakaret iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla toplatılmasına karşı harekete geçen Avukat Kerami Özdemir, yasağın kaldırılması için İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu gerekçesiyle yasaklanan kitapla ilgili olarak Özdemir, “Böyle bir kitabın engellenmesi bilginin ve tüketicinin engellenmesidir. 6502 sayılı tüketici kanununun 3/k maddesi çiğnenmiştir. Karar, anayasamızın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin birçok maddesinin ihlali anlamına geliyor. Konuyu AYM ve AİHM’e de taşıyacağız” dedi.

YouTube davası gibi olacak

AİHM’in benzer konuyla ilgili 3111/10 no’lu YouTube kararına dikkat çeken Özdemir, şunları söyledi: “YouTube kapatıldığında YouTube kullanıcıları karara itiraz etmişlerdi ve davayı AİHM’e götürmüşlerdi. Hem tazminat almışlardı hem YouTube’u açtırmışlardı. Bu da YouTube davası gibi olacaktır. Her vatandaşı, tüketici hukukundan kaynaklanan hakkını kullanmaya ve İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz etmeye davet ediyorum.

Toplatma kararı alınmıştı

5816 Sayılı Mustafa Kemal’i Koruma Kanunu gerekçe gösterilerek yasaklanan Put Adam kitabıyla ilgili açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, müstear isimle kaleme alınan eserin tüm nüshalarına el konulmasına karar verildiğini duyurmuştu. Dağıtım ve satışı yasaklanan kitabı basan Küresel Kitap Yayınevi hakkında da soruşturma açılmıştı. Tek parti dönemine dair hatıralardan alıntı yapılarak hazırlanan kitap, Nutuk başta olmak üzere birçok önemli kaynağa dayandırılıyordu. Lozan Konferansı’nın İkinci Delegesi Dr. Rıza Nur’un “Hayat ve Hatıralarım”, Mazhar Müfit Kansu’nun “Atatürk’le Beraber”, Damar Arıkoğlu’nun “Hatıralarım”, Falih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” gibi eserlerinin sayfa sayfa alıntılandığı yasaklı eserde, birçok sayfa ise Mustafa Kemal’in Nutuk’undan iktibaslar içeriyordu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:44
  1. Necip Fazıl Kısakürek
  2. Put Adam
  3. Nutuk
  4. Mustafa Kemal’e hakaret iddiası
  5. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Avukat Kerami Özdemir
  7. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesi
  8. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu
  9. YouTube
  10. AİHM
  11. Mustafa Kemal
  12. Put Adam kitabı
  13. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu
  14. Küresel Kitap Yayınevi
  15. Tek parti dönemi
  16. Lozan Konferansı
  17. Dr. Rıza Nur
  18. Hayat ve Hatıralarım
  19. Mazhar Müfit Kansu
  20. Atatürk’le Berabe
  21. Damar Arıkoğlu
  22. Hatıralarım
  23. Falih Rıfkı Atay
  24. Çankaya
  25. Mustafa Kemal’in Nutuk’u

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