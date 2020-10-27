Kitap ve defterin arasına uyuşturucu gizleyip satmışlar!
Kırklareli’de kitap ve defterin arasına uyuşturucu gizleyerek sattıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle Yayla Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda M.C, O.Z, B.Z. ve Ö.Y. gözaltına alındı. Zanlıların uyuşturucuyu kitap ve defter arasına gizleyerek sattıkları tespit edildi. İki adreste yapılan aramada 4.21 gram sentetik uyuşturucu ile 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.