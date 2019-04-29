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Kitap getiren herkese tiyatro bileti

Tiyatro sanatını ‘Bir Kitap Bir Bilet’ sloganıyla birleştirerek sosyal sorumluluk çalışmalarına dönüştüren Turgutlu Belediyesi, mayıs ayının ilk haftasını 3 farklı tiyatro oyunuyla dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:33
Kitap getiren herkese tiyatro bileti

Tiyatro sanatını ‘Bir Kitap Bir Bilet’ sloganıyla birleştirerek sosyal sorumluluk çalışmalarına dönüştüren Turgutlu Belediyesi, mayıs ayının ilk haftasını 3 farklı tiyatro oyunuyla dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor. Tiyatro oyunlarından toplanan kitaplarla okullara kütüphaneler kurulacağı öğrenildi.


Kültürel etkinlikler çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Mayıs ayının ilk haftasında Turgutlulu vatandaşları 3 faklı tiyatro oyunu ile buluşturmaya hazırlanıyor. İlk olarak 1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da TUTSO Konferans Salonu’nda Tayfun Türkili’nin yazdığı, yönetmenliğini Alpay Erdoğmuş’un yapacağı ‘Dokuz Canlı’ isimli yetişkin tiyatro oyunu sahnelenecek. Daha sonra 2 Mayıs saat 20.30’da yine TUTSO Konferans Salonu’nda Aysel Baylan ve Gönül Özkaradayı’nın yazıp yönettiği ve Turgutlu tarihinin ilk defa can bulacağı oyun olan ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ isim tiyatro oyunu izleyici ile buluşacak. Son olarak ise TURBEM Tiyatro Topluluğu tarafından Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda saat 20.30’da ‘Torbalar Gözaltı Show’ isimli yetişkin tiyatro oyunu sahnelenecek.



Toplanan kitaplarla kütüphane kurulacak


Tiyatro oyunlarının ‘Bir Kitap Bir Bilet’ sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk çalışması karşılığında sahneleneceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sanatı sosyal sorumluluk projesiyle bir araya getiriyor, ücretsiz olan oyunlarımızı kitap karşılığında sahneliyoruz. Kütüphaneleri eksik olan okullarımıza öğrencilerimize yönelik kütüphane kurmayı hedefliyoruz. Tiyatro severlerimiz oyunlarımızı ‘Bir Kitap Bir Bilet’ karşılığında izlenebilecek. Bu sayede vatandaşlarımız da okullarımıza kuracak olduğumuz kütüphanelere destek vermiş olacak, doğrudan proje ortağımız olacak. Bu anlamda tüm tiyatro severlerimizi oyunlarımızı izlemeye davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:33
  1. kitap
  2. sanat
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