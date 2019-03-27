0553 313 94 23

Kıtaları bağlayan Avrasya Tüneli, ekonomiye katkısını sürdürüyor

Yap-işlet-devret modeli ile hizmete alınan Avrasya Tüneli, sürücülere zamandan kazandırdığı kadar Türkiye ekonomisine de büyük katkılar veriyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:24
Kıtaları bağlayan Avrasya Tüneli, ekonomiye katkısını sürdürüyor

Yap-işlet-devret modeli ile hizmete alınan Avrasya Tüneli, sürücülere zamandan kazandırdığı kadar Türkiye ekonomisine de büyük katkılar veriyor.



20 Aralık 2016’da yap-işlet-devret modeliyle hizmete alınan Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren Avrasya Tüneli, Türkiye ekonomisine katkısı sürdürüyor. Toplam 1.2 milyar dolara mal olan vedünyanın en iyi projeleri arasında yer alan tünel, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor.



Ekonomiye katkısı artıyor


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, açılışı ile 2018 yılı Aralık ayını kapsayan dönemde Avrasya Tüneli’nden geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aşmıştı. Hesaplamalar ile elde edilen rakamlara göre tünelden geçiş yapan araç sayısı 35 milyona yaklaştı. 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 1.2 milyar lira olarak açıklanan tünelin sağladığı ekonomik katkının aylık ortalamalara göre yüzde 1.24 düzeyinde arttığı hesaplandı.



Ödüle doymadı


Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar birçok ödüle layık görüldü. Bu ödüllerinin en sonuncusu, Arup ile birlikte enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği proje oldu. Yenilikleri içeren bu proje New Civil Engineers Dergisi tarafından "Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde ödüle layık görüldü. Londra’da gerçekleştirilen törene katılan Avrasya Tüneli ve Arup yetkilileri, ödülü New Civil Engineer dergisinin editörü Mark Hansfordun elinden aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikbayır: "Seçilecek adayları ’görevden almakla’ tehdit ediyorlar"
    1. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    2. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    3. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    4. Küçük darbukacı babasının yolunda
    5. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    7. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    8. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    9. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    10. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    11. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    12. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    13. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    14. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    15. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    16. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    17. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
    18. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
    19. 'Düğünümde, kınamda ne dağıtacağım'..
    20. Kadınlardan kitap için "sessiz" yürüyüş
    21. Aydın’da 820 bin seçmen 112 aday..
    22. 120 mühendise seracılık eğitimi verildi
    23. Probolis Uzmanı Tanuğur, Hollandalı..
    24. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı..
    25. Turkcell’den dijital ihracat hamlesi
    26. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5..
    27. CHP’li Sandal’dan "Bayraklı Dayanışma..
    28. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama..
    29. Psikolojik nedenler diş kaybına sebep..
    30. Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Yerli..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu