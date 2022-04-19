Kitabına onlarca yalan sığdıran ahlaksız Levent Gültekin'e bir tepki de MAK'tan!

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Önceki gün içine onlarca yalan sığdırdığı kitabını satışa çıkaran Levent Gültekin, Medyascope’a konuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olacağını söyleyen Gültekin, "Bekir Ağırdır anket koydu parti liderlerinin önüne. 'Abdullah Gül yüzde 60 ile kazanıyor' diye. Erdoğan neden Abdullah Gül’e helikopter göndermek zorunda kaldı? Neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi?" dedi.

Bir yalanlama da Kulat'tan!

Levent Gültekin’i Konda Genel Müdür’ü Bekir Ağırdır'dan sonra, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat da yalanladı.

TELE1’e konuşan Ağırdır, şunları söyledi:

Bir kişinin böyle yüzde 60’larda çıktığını, adaylık ortaya çıkmadan söylemek sağlıklı değil. Ciddi firmalar böyle şeyler yapmaz. Özellikle Bekir Ağırdır gibi mesleğimizde başarılı biri yapmaz.

Bir de Türkiye’deki 4 partinin böyle bir talebi olmadı. Öyle bir talep olmaz. 'Hadi siz bir anket sonucu getirin bir aday belirleyelim' demezler. Anketler fikir verir insanlara.