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Ekonomi Kısmi süreli çalışan işçinin kıdem tazminatı! Ücretli yıllık izin nasıl olacak?
Ekonomi

Kısmi süreli çalışan işçinin kıdem tazminatı! Ücretli yıllık izin nasıl olacak?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kısmi süreli çalışanların yıllık izin hakkı ne kadar? Kısmi süreli çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar? Kısmi süreli çalışan işçinin hafta tatili kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:25:00 - 2021-03-16 14:26:30
Kısmi süreli çalışan işçinin kıdem tazminatı! Ücretli yıllık izin nasıl olacak?

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli (part-time) iş sözleşmesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni ekonomi paketini açıkladı. Yeni ekonomi reform paketinde en dikkat çeken maddeler arasında yıllık izin ve kıdem tazminatı konuları oldu. Peki kısmi süreli çalışma kıdem tazminatı nasıl olacak?

Kısmi süreli çalışma kıdem tazminatı 

Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Mevcut kanuna göre kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için de aynı şekilde bir yıl çalışma şartı aranıyor.

İş Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda işçi işveren arasında kısmi süreli iş sözleşmesi yapılabiliyor. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatlerinin tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenmesi gerekiyor.

Kısmi süreliden tam süreliye nasıl geçilir?

İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme taleplerinin işverence dikkate alınması ve boş yerlerin zamanında duyurulması da yasal zorunluluk.

Yapılandırmayla ilgili torba yasanın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında son anda metinden çıkartılan esnek çalışmayla ilgili üç düzenleme yer alıyordu. Bu düzenlemeler şöyleydi: Tam süreli çalışırken kısmi süreli çalışmaya geçmeyi kabul edenlere, aylık olarak, asgari ücretin yüzde 10’una kadar vergi istisnası. 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin, İş Kanunu’ndaki objektif kriter şartı aranmaksızın iki yıla kadar zincirleme olarak belirli süreli sözleşme ile çalıştırılması. 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması.

Kismi süreli çalışanın ihbar tazminatı nasıl hesaplanir

Her yıl ödenecek kıdem tazminatının hesabına tam süreli ve kısmi süreli çalışma süreleri için ayrı hesaplamak geriyor. Tam süreli çalışma süresinin her senesi için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı hesaplanmalı. 30 günlük ücret, almak olduğu son günlük ücretinin 30 katı olacaktır.

kısmı süreli çalışanın kıdem tazminatı

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