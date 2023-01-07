Kısmetse Olur rezilliğiyle ilgili flaş gelişme

Her türlü rezilliğin Türk toplumunun gözüne gözüne sokulduğu Kısmetse Olur programı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

5 Ocak 2023 Perşembe akşamı yeni bölümü ile YouTube platformunda yayınlanan sözde yarışmanın RTÜK'ün denetimine girdiği ve ceza alacağı belirtildi.

Yaşanan kavgalar ve içeriğin saçmalığının izleyici üzerinde negatif etki göstereceği ifade edilen Kısmetse Olur programının sürekli olarak şikâyet edildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz yıllarda evlilik programlarının kaldırılması kararı alan ve Kısmetse Olur'un eski programını bitiren kurul, yenisi için harekete geçti. Programa yüklü yaptırımların uygulanacağı iddia ediliyor.

Kısmetse Olur, yayından kaldırılacak mı?

Kanal yönetiminden alındığı iddia edilen bilgilere göre; bu yaptırımlar geçtiğimiz yıllardaki gibi olursa program sonlandırılabilir.