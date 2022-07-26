Kışlık meyve suyu konsantresi tarifi
Evde hazırlayabileceğiniz konsantre meyve suları. Kışlık karışık konsantre meyve suyu tarifi nasıl yapılır?
Kışlık Karışık Konsantre Meyve Suyu Tarifi İçin
Malzemeler
-İstediğiniz miktarda ve çeşitte meyve (muz, şeftali, armut, üzüm, elma, nektari)
-İsteğe göre şeker
-2 adet limon suyu
-2 su bardağı su
Kışlık Karışık Konsantre Meyve Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?
Meyveleri çöplerinden ayıklayın kabuklarını soymanıza gerek yok ,sadece şeftalinin kabuğunu soyduk, tüylü olduğu için. İstediğiniz büyüklükte doğrayın, bütün meyveleri yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayan meyveleri blender ile püre haline getirin, limon suyunu ekleyin. 10 dk kaynatıp altını kapatın. Sıcakken kavanozlara doldurup hava almayacak şekilde kapatın ,ters çevirip bir gece bekletin konserve misali.
-Kışın tüketeceğiniz zaman sulandıracağınız için konsantreye ekleyeceğiniz şekeri damak tadınızın biraz üstünde ekleyin.