  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kışlık meyve suyu konsantresi tarifi
Kadın - Aile

Kışlık meyve suyu konsantresi tarifi

Evde hazırlayabileceğiniz konsantre meyve suları. Kışlık karışık konsantre meyve suyu tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-07-26 15:08:00 - 2022-07-26 15:10:41
Kışlık meyve suyu konsantresi tarifi

Kışlık Karışık Konsantre Meyve Suyu Tarifi İçin

Malzemeler

-İstediğiniz miktarda ve çeşitte meyve (muz, şeftali, armut, üzüm, elma, nektari)
-İsteğe göre şeker
-2 adet limon suyu
-2 su bardağı su

Kışlık Karışık Konsantre Meyve Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Meyveleri çöplerinden ayıklayın kabuklarını soymanıza gerek yok ,sadece şeftalinin kabuğunu soyduk, tüylü olduğu için. İstediğiniz büyüklükte doğrayın, bütün meyveleri yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayan meyveleri blender ile püre haline getirin, limon suyunu ekleyin. 10 dk kaynatıp altını kapatın. Sıcakken kavanozlara doldurup hava almayacak şekilde kapatın ,ters çevirip bir gece bekletin konserve misali.
-Kışın tüketeceğiniz zaman sulandıracağınız için konsantreye ekleyeceğiniz şekeri damak tadınızın biraz üstünde ekleyin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23