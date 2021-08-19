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Kadın - Aile Kışlık menemen nasıl yapılır? Kış için menemen tarifi
Kadın - Aile

Kışlık menemen nasıl yapılır? Kış için menemen tarifi

Menemen tarifi kolay | Kış boyu leziz menemenler hazırlamak istiyorsanız; yazdan şahane soslar hazırlayabilirsiniz. Peki, kışlık menemen için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü menemen tarifi | Kışlık menemen için gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-08-19 15:02:00 -
Kışlık menemen nasıl yapılır? Kış için menemen tarifi

Yaz mevsiminde tazecik domates ve biberlerle menemenlikler hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü kışlık menemen tarifi…

Kış için menemen tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo yeşil biber
  • 3 kilo domates
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kışlık menemen nasıl yapılır?

Menemen hazırlamaya domates ve biberleri yıkayarak başlayın.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Biberleri doğrayıp tohumlarını çıkarın.

Büyük bir tencereye yağı alıp biberleri soteleyin.

Ardından domatesleri tencereye alın.

Tencereye tuz ilave edin.

Domatesler suyunu salınca ocağın altını kapatın.

Menemeni kavanozda saklayacaksanız sterilize ettiğiniz kavanozları menemen sıcakken boşaltın.

Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozları soğuyana kadar ters şekilde tutun.

Ardından menemenlerinizi serin ve karanlık bir dolapta muhafaza edebilirsiniz.

Arzu ederseniz menemenlikleri derin dondurucuya da atabilirsiniz.

Bunun için menemen piştikten sonra tencerede soğumasını bekleyin.

Soğuyan menemeni porsiyonluk olarak buzdolabı poşetlerine yerleştirin.

Buzdolabı poşetlerini derin dondurucuda aylarca muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kışlık domates nasıl yapılır? Kışlık domates püresi tarifi
Kışlık domates nasıl yapılır? Kışlık domates püresi tarifi

Kadın - Aile

Kışlık domates nasıl yapılır? Kışlık domates püresi tarifi

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