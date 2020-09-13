Kışlık domates sosu nasıl hazırlanır? Domates sosu tarifi

Kış hazırlıkları mevsimi geldi. En çok tercih edilen kış hazırlığı ürünlerinden birisi domates sosudur. Domates sosu tarifini daha önce denemeyenler için domates sosu malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını paylaşacağız. İşte kışlık domates sosu tarifi...

Kışlık domates sosu nasıl yapılır?

Malzemeler

3 kilogram domates

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Dilerseniz 4-5 diş sarımsak

Yapılışı:

Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Küçük parçalara bölerek blendera aktarın. Blenderda iyice çekilen domates pürelerini derince bir tencereye alın.

Üstüne tuz ve şekerini ilave edin, yağı da gezdirip güzelce karıştırın ve ocağın altını açın.

Kaynamaya başladıktan sonra, 45 dakika ile 1 saat arasında ara ara karıştırarak domateslerinizi pişirin. Domatesleriniz pişerken kavanozları ve kapaklarını kaynar suda sterilize edin ve güzelce kurulayın. Bu sürenin sonunda domateslerin tortusunun dibine çökmüş olması ve suyunun iyice azalmış olması beklenir. Eğer suyu azalmış ve tortusu çökmüşse tencerenin altını kapatın.

Domatesleriniz piştikten sonra sıcak sıcak kavanozlara doldurun, kapaklarını sıkıca kapatın ve ters çevirerek oda ısısında soğumaya bırakın.

Sosları soğuduktan sonra güneş görmeye bir yerde oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.

Kışlık domates sosuna tuz koyulur mu?

Ocağı kapattıktan sonra tencereye 3-4 yemek kaşığı tuz, bir çay bardağı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Tuz domates sosunuzu lezzetlendirdiği gibi ömrünü de uzatacaktır.

Domates sosu kaç dakika kaynatılmalı?

Ocağa alınan domates sosu orta hararetli ateşte en az 45-60 dk kaynatılmalı. Kaynatma süresi çok önemlidir. 45 dk sonra eğer hala sulu ise ve tortusu çökmediyse bu noktada domatesin su miktarı size yol gösterici olacaktır. Eğer çok suluysa biraz daha kaynatmalısınız.

Kışlık domates sosu nasıl saklanır?

Domates sosunu sıcak sıcak kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatıp, örtü örtülmüş alana ters çevirip dizin. Tüm sosu bu şekilde kavanozlara doldurup, ters çevirdikten sonra üzerlerini de bir mutfak bezi ile örtüp sarın. Bu şekilde en az bir gün, soğuyup vakumlanana kadar bekletilmelidir. Daha sonra oda sıcaklığında kavanozları muhafaza edebilirsiniz. Kavanozun kapağını açtıktan sonra ise buzdolabında saklamalısınız.

Domatesin faydaları nelerdir?

Domatesin sağlığa birçok faydası bulunur. Patlıcangiller ailesinin en faydalı üyesi olan domates içerisinde demir, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri ve A,B,C vitaminlerini barındırarak insan sağlığına büyük katkısı vardır.

Kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan domates aynı zamanda felç riskini büyük ölçüde azaltır.

C vitamini yönünden zengin olan domates bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek gribal hastalıklara karşı korur.

Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardım eder.

Domatesin % 85’inde bulunan likopen kolesterolü düşürür, akciğer, rahim, prostat, serviks, göğüs kanserlerine karşı korur.