Kışlakçı: Batı bunların gideceğini bildiği için imza attırıyor

İsrail ve İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Gazeteci Turan Kışlakçı, "Son yüzyılda Filistin'in en büyük lideri Yaser Arafat'ı öldüren isim Muhammed Dahlan öldürdü. Dahlan şimdi Muhammed Bin Zayed'in danışmanıdır. Filistin davasının en önemli ismini öldüren kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunuyor." dedi.

"Bu liderlerin sonu yakındır"

Kışlakçı, "Bazı Arap ülkelerinin Türkiye'ye karşı yaptıkları hainliği biliyoruz. Bu liderlerin sonu yakındır. Batı bunu bildiği için bu insanlara imza attırıyorlar. Arap halkları bu yapılanlara isyan etmiş durumdadır." dedi.