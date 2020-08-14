  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kışlakçı: Batı bunların gideceğini bildiği için imza attırıyor

Gazeteci Turan Kışlakçı İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Hain Arap liderlerin gidici olduğunu bilen Batı bu imzaları attırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 02:11:00 -

İsrail ve İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Gazeteci Turan Kışlakçı, "Son yüzyılda Filistin'in en büyük lideri Yaser Arafat'ı öldüren isim Muhammed Dahlan öldürdü. Dahlan şimdi Muhammed Bin Zayed'in danışmanıdır. Filistin davasının en önemli ismini öldüren kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunuyor." dedi.

"Bu liderlerin sonu yakındır"

Kışlakçı, "Bazı Arap ülkelerinin Türkiye'ye karşı yaptıkları hainliği biliyoruz. Bu liderlerin sonu yakındır. Batı bunu bildiği için bu insanlara imza attırıyorlar. Arap halkları bu yapılanlara isyan etmiş durumdadır." dedi.

BAE ve İsrail anlaşma için imzayı bakın nerede atacak?
BAE ve İsrail anlaşma için imzayı bakın nerede atacak?

Dünya

BAE ve İsrail anlaşma için imzayı bakın nerede atacak?

Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı" target="_blank">
Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı
Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı

Dünya

Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'
Ekonomi

Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yatırımcıların araştırdığı "Altın fiyatları düşecek mi" sorusuna cevap..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı