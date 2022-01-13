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Medya Kıskançlıktan çatlıyorlar! Bakalım Sözcü, Zonguldak Kilimli Sahil Yolu 22 Ocak'ta açılınca ne yazacak
Medya

Kıskançlıktan çatlıyorlar! Bakalım Sözcü, Zonguldak Kilimli Sahil Yolu 22 Ocak'ta açılınca ne yazacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açılışını gerçekleştireceği Zonguldak Kilimli Sahil Yolu Projesi, Sözcü gazetesi tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 21:31:00 - 2022-01-13 22:01:06
Kıskançlıktan çatlıyorlar! Bakalım Sözcü, Zonguldak Kilimli Sahil Yolu 22 Ocak'ta açılınca ne yazacak

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açılışını yapacağı Zonguldak Kilimli Sahil Yolu'nu hedef aldı.

Gazete haberinde, bölgede yaşanan fırtına sonrasında kaydedilen görüntüleri paylaşarak, "9 gün sonra açılacak yolu dalgalar yuttu" ifadesini kullandı.

Ülkeye yapılan her hizmeti kendince gerekçelerle hedef alıp, kinlenen Sözcü'nün haberine karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'taki programında bir değişikliğe gidilmedi. Zonguldak Kilimli Sahil Yolu'nun 22 Ocak günü açılmasından sonra Sözcü gazetesinin ne yazacağı merakla bekleniyor.

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