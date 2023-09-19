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Yerel Kıskançlık yüzünden öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Yerel

Kıskançlık yüzünden öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 20:04:00 - 2023-09-19 20:07:28

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eşi tarafından banyoda av tüfeğiyle öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 12.30 sırasında Yeniköy Mahallesi 388 Sokak üzerindeki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Kısa bir süre önce emekli olan İbrahim Güzelçolak (48) iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak (42) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Güzelçolak av tüfeğiyle eşinin üzerine yürüdü. Nadire Güzelçolak, kaçarak banyoya sığındı. Eşini banyoda yakalayan İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi kadının kafasına av tüfeği ile tek el ateş ederek evden ayrıldı. Daha sonra İbrahim Güzelçolak, damadını arayıp eşini öldürdüğünü söyledikten sonra polise teslim oldu. Eve giden sağlık ve polis ekipleri Nadire Güzelçolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Nadire Güzelçolak'ın ölüm haberini alan, yakınları ve çevredekiler gözyaşlarına boğuldu.

Kadının son anları kamerada

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Nadire Güzelçolak'ın çalıştığı yapı marketten çıkıp, dışarıda bekleyen eşinin otomobiline bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntülerde, yapı markette çalışan Nadire Güzelçolak'ın elinde çantasıyla dışarı çıktığı, eşinin ise yakında aracının yanında telefonuna baktığı anlar yer aldı. Eşinin yanına geldiğini gördükten sonra sürücü bölümüne yönlenen İbrahim Güzel Çolak'ın Nadire Güzelçolak'ı aldıktan sonra uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

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