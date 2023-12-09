  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dizide yer alan neredeyse her şey, bir bir gerçekleşmişti! Simpsonlar yine yaptı yapacağını! 2024’e günler kala Türkiye’yi de yakından ilgilendiren o şok kehanet ortaya çıktı

Togg’da flaş gelişme! Vay vay vay! Artık bu da oldu mu onu kimse tutamaz

İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Kötü haber! O emekliler 8 bin 77 liralık zamdan faydalanamayacak

Finans bu sürece doğru evriliyor! Dijital para ile kripto para arasında ne fark var?

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! Bu gelişme maalesef herkesin canını sıkacak

Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...
Dünya Kıskançlık cinayeti: Sinir krizine giren kadın çılgına döndü! 30 yıllık kocasını ateşe verdi! Brezilya şokta, diri diri yaktı!
Dünya

Kıskançlık cinayeti: Sinir krizine giren kadın çılgına döndü! 30 yıllık kocasını ateşe verdi! Brezilya şokta, diri diri yaktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-09 19:04:00 - 2023-12-09 19:05:19
Kıskançlık cinayeti: Sinir krizine giren kadın çılgına döndü! 30 yıllık kocasını ateşe verdi! Brezilya şokta, diri diri yaktı!

Brezilya’da sinir krizi geçiren bir kadın, kocasını ateşe verdi. Ağır yaralanan koca, hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 30 yıllık eşine giderek diri diri yaktı

Brezilya’da kıskançlık krizi yaşayan bir kadın, kocasının balıkçı dükkanına giderek kocasını ateşe verdi. Ağır yaralanan koca, hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 30 yıllık ilişkisi, aile içi şiddet olaylarıyla gölgelenmişti. Polis, olayın kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Brezilya’da bir kadın, girdiği kıskançlık krizi sonrası kocasının dükkanına gidip kocasını ateşe verdi. Ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

50 yaşındaki André Chapetaisimli adam,Rio de Janeiro şehrindeki kendisine ait balıkçı dükkanına gelen karısı ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.

Karısı önce üzerine yanıcı bir madde döktü daha sonra çakmakla adamın vücudunu ateşe verdi. Alevler içinde kalam adam çığlık atarak dükkanda dışarıya doğru koştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alevlerden dolayı vücudunun 92’si yanan adam kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.

Polis şefi Flávio Ferreira, Brezilya haber kuruluşu G1’e, olayın kadının kocasını kıskanmasından kaynaklandığını söyledi.

Kanal R7’ye, çiftin 30 yıllık ilişkisinin iddiaya göre aile içi şiddet olaylarıyla damgalandığını söyledi.

Brezilya’da kıskançlık krizi yaşayan bir kadın, kocasının balıkçı dükkanına giderek kocasını ateşe verdi. Ağır yaralanan koca, hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 30 yıllık ilişkisi, aile içi şiddet olaylarıyla gölgelenmişti. Polis, olayın kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

3 Holding sessiz sedasız geri alım yaptı: En yüksek 265,000 adet
3 Holding sessiz sedasız geri alım yaptı: En yüksek 265,000 adet

Ekonomi

3 Holding sessiz sedasız geri alım yaptı: En yüksek 265,000 adet

Tur operatörleri Hac ve Umre turları için bilet satmaya başladı: ‘Umre + Süper Kupa’ paketi! Türkiye'den seyahat
Tur operatörleri Hac ve Umre turları için bilet satmaya başladı: ‘Umre + Süper Kupa’ paketi! Türkiye'den seyahat

Gündem

Tur operatörleri Hac ve Umre turları için bilet satmaya başladı: ‘Umre + Süper Kupa’ paketi! Türkiye'den seyahat

Irak'ta İHA saldırısı! Sivil yerleşim bölgesini hedef aldılar: saat 18.05’te vuruldu! İşte hiç hesapta olmayan şok eden olay
Irak'ta İHA saldırısı! Sivil yerleşim bölgesini hedef aldılar: saat 18.05’te vuruldu! İşte hiç hesapta olmayan şok eden olay

Dünya

Irak'ta İHA saldırısı! Sivil yerleşim bölgesini hedef aldılar: saat 18.05’te vuruldu! İşte hiç hesapta olmayan şok eden olay

Wanda Group halka arz öncesinde hisseleri için sürpriz teklif yaptı: yatırımcılara hisse senedi! Girişim sermayesi
Wanda Group halka arz öncesinde hisseleri için sürpriz teklif yaptı: yatırımcılara hisse senedi! Girişim sermayesi

Ekonomi

Wanda Group halka arz öncesinde hisseleri için sürpriz teklif yaptı: yatırımcılara hisse senedi! Girişim sermayesi

Giresun'dan Avrupa ülkelerine ihracat! Enerji devinden gündeme gelen örnek sistem: Enerjisini güneşten alıyor
Giresun'dan Avrupa ülkelerine ihracat! Enerji devinden gündeme gelen örnek sistem: Enerjisini güneşten alıyor

Ekonomi

Giresun'dan Avrupa ülkelerine ihracat! Enerji devinden gündeme gelen örnek sistem: Enerjisini güneşten alıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23