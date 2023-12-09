Kıskançlık cinayeti: Sinir krizine giren kadın çılgına döndü! 30 yıllık kocasını ateşe verdi! Brezilya şokta, diri diri yaktı!
Brezilya’da sinir krizi geçiren bir kadın, kocasını ateşe verdi. Ağır yaralanan koca, hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 30 yıllık eşine giderek diri diri yaktı
Brezilya’da kıskançlık krizi yaşayan bir kadın, kocasının balıkçı dükkanına giderek kocasını ateşe verdi. Ağır yaralanan koca, hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 30 yıllık ilişkisi, aile içi şiddet olaylarıyla gölgelenmişti. Polis, olayın kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
Brezilya’da bir kadın, girdiği kıskançlık krizi sonrası kocasının dükkanına gidip kocasını ateşe verdi. Ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.
50 yaşındaki André Chapetaisimli adam,Rio de Janeiro şehrindeki kendisine ait balıkçı dükkanına gelen karısı ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.
Karısı önce üzerine yanıcı bir madde döktü daha sonra çakmakla adamın vücudunu ateşe verdi. Alevler içinde kalam adam çığlık atarak dükkanda dışarıya doğru koştu.
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Alevlerden dolayı vücudunun 92’si yanan adam kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.
Polis şefi Flávio Ferreira, Brezilya haber kuruluşu G1’e, olayın kadının kocasını kıskanmasından kaynaklandığını söyledi.
Kanal R7’ye, çiftin 30 yıllık ilişkisinin iddiaya göre aile içi şiddet olaylarıyla damgalandığını söyledi.
Brezilya’da kıskançlık krizi yaşayan bir kadın, kocasının balıkçı dükkanına giderek kocasını ateşe verdi. Ağır yaralanan koca, hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 30 yıllık ilişkisi, aile içi şiddet olaylarıyla gölgelenmişti. Polis, olayın kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
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