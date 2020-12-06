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Sağlık Kısıtlamayı ihlal etti, polislerin ateşini ölçmeye kalktı
Sağlık

Kısıtlamayı ihlal etti, polislerin ateşini ölçmeye kalktı

Sakarya'da otomobiliyle kontrol noktasında durdurulan bir kişi, polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine, "Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok" diyerek tepki gösterdi. Kimlik sorduğu polislerin ateşini ölçmeye de kalkan şahısa maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:27:00 -
Kısıtlamayı ihlal etti, polislerin ateşini ölçmeye kalktı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde sürücü Ergün D, yabancı plakalı otomobili ile kontrol noktasında durduruldu.

"Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok"

Polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine tepki gösteren Ergün D, "Ben yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız. Ben Türk vatandaşı değilim, isterseniz de yazın" diye konuştu.

Polislerin ateşini ölçmeye kalktı

Bir süre sonra araçtan aldığı ateş ölçer ile kontrol noktasındaki polislerin ateşini ölçmeye kalkan Ergün D, daha sonra polis ekiplerine kimlik sordu. Polisin, maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası verdiği Ergün D, "3 bin 150 TL değil mi? Beni neden yoruyorsunuz? Faturamı verin de gideyim" diye konuştu.

İşlem yapılan Ergün D, aracına binerek uzaklaştı.

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