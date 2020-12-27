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Aktüel Kısıtlamayı ihlal edip polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
Aktüel

Kısıtlamayı ihlal edip polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:38:01 -
Kısıtlamayı ihlal edip polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Cevher Dudayev Bulvarı'nda uygulama yapan trafik polisleri, kısıtlamayı ihlal eden bir aracı fark etti. Ekipler aracı durdurup, sürücüsünün muafiyetinin olup olmadığını kontrol etmek istedi.

Polisin yaptığı "dur" ihtarına uymayan 35 CJH 87 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya çalışınca, ekipler ile sürücü arasında mahalle aralarında kovalamaca yaşandı.

Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, trafik lambasına çarparak durabildi.

Ekipler, kaza yapan araçtakilerin Şahin K. ile Siraç Eray A. olduğunu tespit etti.

Öte yandan, sürücü Şahin K. hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Siraç Eray A'ya sokağa çıkma kısıtlamasından ve maske takmamaktan 4 bin 50 lira idari ceza uygulanırken, Şahin K'ye ise sokağa çıkma kısıtlaması, maske takmama, ehliyetsiz araç kullanma ve birçok trafik kuralını ihlalden 9 bin 143 lira ceza kesildi.

Şahin K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Siraç Eray A. ise serbest bırakıldı.

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