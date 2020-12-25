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Yerel Kısıtlamayı ihlal eden kadından polise küfür
Yerel

Kısıtlamayı ihlal eden kadından polise küfür

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir araç içinde uyuşturucu madde ve silah ile yakalanan kadın, polisin "Neden dışarı çıktınız?" şeklindeki sorusuna küfür ederek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:07:00 - 2020-12-25 09:49:47
Kısıtlamayı ihlal eden kadından polise küfür

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mevkiinde uygulama yapan ekipler, 26 GG 139 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan A.C., K.T., ve Y.R Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, silah, mermi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken, K.T., isimli şahıs "Benimle alakası yok, suç duyurusunda bulunurum sana" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

Ayrıca A.C., isimli kadın Neden Çıktınız Sorusuna küfür ederek cevap verdi.

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Yorumlar

Uğur

Kadınlar güçlendikçe daha sağlıklı ve güçlü bir toplum oluyoruz, görüldüğü gibi. Yalnız, dilimizi öğrenmekte güçlük çektikleri için, böyle birkaç kelimelik bir sövgü repertuvarı ile konuşabiliyorlar artık pek çoğu.
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Mustafa

Bunlar polisin iyi günleri. Kadınlara fırsat verin verin, erkek suçluları mumla arayacaksınız.
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