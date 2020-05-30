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Aktüel

Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri E-5 karayolunda denetim yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:44:16 -
Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri E-5 karayolunda denetim yaptı. Denetim esnasında hem ehliyeti olmayan, hem de sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücüye ise ceza kesildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, de E-5 karayolu Avcılar Köprüsü altında gün boyu denetim yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada trafik polisleri araç sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ile ilgili belgeleri ve ehliyet kontrollerini yaptı. Bu esnasında sokağa çıkma yasağını delen sürücülere ceza yağdı. Uygulamada çevrilen hem ehliyeti olmayan ve yoklama kaçağı olan bir sürücüye ise ceza yazıldı.

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