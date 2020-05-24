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Aktüel

Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem

Ramazan Bayramı arifesinde 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişiler, polis ekiplerince tek tek yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:52:12 -
Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem

Ramazan Bayramı arifesinde 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişiler, polis ekiplerince tek tek yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.


Ramazan Bayramı’nda Covid-19 önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bayramın 1. gününde denetim yaptı. Polis ekipleri sokağa çıkan kişiler hakkında verilen kararlara emre aykırı hareket etmekten 392 TL para cezası uyguladı. Polis ekipleri aynı zamanda evlere servis yapmak yerine fırına gelen vatandaşlara ekmek satan bir pide fırınına da işlem yaptı.


Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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