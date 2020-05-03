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Aktüel

Kısıtlamaya uyan Zonguldaklılar evde kaldı

Zonguldak’ta 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar evlerinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:26:09 -
Kısıtlamaya uyan Zonguldaklılar evde kaldı

Zonguldak’ta 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar evlerinde kaldı.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından 30 Nisan gecesi 00.00’da başlayan ve 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Zonguldaklılar kısıtlamaya uyarak evinde kaldı. Kısıtlamanın bitmesine saatler kala kentin en yoğun caddesi olan Gazipaşa Caddesi sessizliğe büründü. 3 gün süren kısıtlama bu gece saat 00.00 itibarıyla sona erecek

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