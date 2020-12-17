  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 40 bin kişiye ceza!
Gündem

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 40 bin kişiye ceza!

İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan 39 bin 146 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:49:00 -
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 40 bin kişiye ceza!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar devam ettiği hatırlatılarak "İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ve sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüsle mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı
Gündem

Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı

Alman devlet televizyonu ZDF skandal bir belgesel yayınladı. Milyonlarca izleyicisine terör örgütü PKK propagandası yapan kanal, Almanya'da ..
Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyiş devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından hey..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay