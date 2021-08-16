Kısıtlamanın kalkması AVM cirolarına yansıdı
Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkması ile AVM’lere ilgi arttı.
AVM Perakende Ciro Endeksi’nin haziran ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre ciro endeksi, Haziran 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 101,3 artarak 457 puana yükseldi. Haziran 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 154,2 bir artış oldu.