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Kısıtlamanın ilk gününde Samsun sessizliğe büründü

Samsun’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehir sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:31:27 -
Kısıtlamanın ilk gününde Samsun sessizliğe büründü

Samsun’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehir sessizliğe büründü.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Bayram arefesine denk gelen ilk gün sakin bir şekilde başladı. Trafik yoğunluğu yok denecek kadar azaldı. Park ve bahçeler sessizliğe büründü. Sahil kesiminde ise dalgalı deniz haricinde çıt çıkmadı. Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere grevinin başındaydı. Yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçildi. 10.00 ile 17.00 saatleri arasında verilen izin doğrultusunda bazı market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin faaliyetlerine devam ettiği görüldü.

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