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Aktüel

Kısıtlamanın esnetilmesinin ardından kapılarını tekrar açtılar

Yurt genelinde 65 yaş üstü vatandaşların soka çıkma kısıtlamasının büyük ölçüde esnetilmesinin ardından Afyonkarahisar’da emekli astsubaylar 3,5 aylık sürenin ardından lokallerini tekrar açarak bira araya geldiler.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:02:06 -
Kısıtlamanın esnetilmesinin ardından kapılarını tekrar açtılar

Yurt genelinde 65 yaş üstü vatandaşların soka çıkma kısıtlamasının büyük ölçüde esnetilmesinin ardından Afyonkarahisar’da emekli astsubaylar 3,5 aylık sürenin ardından lokallerini tekrar açarak bira araya geldiler.


65 yaş üstü vatandaşlara sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesinin ardından Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Afyonkarahisar Şubesinin lokali de üyelerine 3,5 aylık sürenin ardından tekrar açıldı. Dostlarıyla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan emekli astsubaylar, birbirleriyle sohbet edip, gazete okuyarak gündemde olup bitenleri değerlendirdiler.


Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Şube Başkanı Ünal Özdoğan, 3,5 aydır evlerimizdeydik ve lokalimiz kapalıydı. Şimdi yeniden bir araya geldik. Dün itibariyle lokalimizi açtık bugünde hep birlikte arkadaşlarımız yavaş yavaş buraya gelmeye başladı. Maskelerimizi takarak, sosyal mesafeye dikkat edip, burada vakit geçireceğiz. İnşallah ülkemiz bu Korona virüsten biran önce kurtulur ve eski günlerimize döneriz” diye konuştu.

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