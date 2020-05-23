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Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa sokakları sessizleşti

Bursa’da 96 saat sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram öncesi vatandaşlar çarşı ve pazara akın etmesinin ardından gece saat 00.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 00:46:54 -
Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa sokakları sessizleşti

Bursa’da 96 saat sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram öncesi vatandaşlar çarşı ve pazara akın etmesinin ardından gece saat 00.00’ı gösterdiğinde yeniden sessizlik almaya başladı. Trafikte ise azalma meydana geldi.


Bursa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar adeta çarşı ve pazarları doldurmuştu. Pazar ve çarşıda yer yer vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görülmüşken, bayramlık alışverişlerini yapan vatandaşlar kısıtlama başlamadan hemen evlerinin yolunu gözledi. Saat gece 00.00’ı gösterdiğinde Bursa’da bulunan Uludağ yolu, Ankara-İzmir-İstanbul otoyolu ve Mudanya İlçesinde yavaş yavaş yeniden sessizlik başladı. Trafik durumu ise yüzde 80 düştüğü görüldü.

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