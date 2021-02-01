Kısıtlamalar kalkacak mı? Türkiye'nin gözü kulağı o toplantıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

Kabine toplantısının gündemini önemli başlıklar oluşturuyor. 3 hafta aradan sonra toplanacak Kabine'nin ana gündemi koronavirüs olacak. Aşı temin çalışmaları, salgının olumsuz ekonomik etkileri ve gıda fiyatlarındaki artışa karşı atılacak adımlar ile okulların durumu değerlendirilecek.

Bakan Koca sunum yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamalarının ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Aşı masada

Yine devam eden aşılama ve aşı temin çalışmaları da ele alınacak. Çin’den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ediyor. Sputnik aşısının Türkiye’de üretilmesi için antlaşmaya varıldı. Yerli aşı geliştirme çalışmaları ise hızla devam ediyor. Tüm bu gelişmeler kabine toplantısında masaya yatırılacak.

Gıda fiyatlarındaki artış

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da kabine de görüşülecek. Pandeminden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz” demişti.

Okullar açılacak mı?

Koronavirüs vakaları ışındaki, Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı sunum ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle birlikte okulların 15 Şubat'ta açılıp açılmayacağına da karar verilecek. Öğrencilerin 15 Şubat'ta okula dönmesi planlanırken, uzaktan eğitime de devam etmesi gündemde.

Diğer başlıklar

Hukukta ve ekonomide reform çalışmaları ve terörle mücadele gibi iç gelişmeler ile AB ve ABD ile ilişkiler, Yunanistan ile yürütülen istikşafi görüşmeler, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya Ve Suriye gibi dış politika başlıklar da kabine gündeminde olacak.