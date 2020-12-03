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Gündem 'Kısıtlamadan haberimiz yoktu' diyen gençler cezadan kurtulamadı
Gündem

'Kısıtlamadan haberimiz yoktu' diyen gençler cezadan kurtulamadı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 3 gence 12 bin 250 TL para cezası gençler 'Kısıtlamadan haberimiz yoktu' diyerek kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 05:27:00 -
'Kısıtlamadan haberimiz yoktu' diyen gençler cezadan kurtulamadı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 03 DC 880 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobildeki Engin Y., Yunus T. ve Ferhat Ç.’nin izin belgesi olmadığını ve maske takmadıklarının gören polis ekipleri 3 genci araçtan indirdi. gençlere ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ‘Maske Takmamak’ suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yedikten sonra ekiplere "Allah razı olsun" diye teşekkür eden gençler, "Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin’’ dedi.

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